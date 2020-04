La FFF croit toujours Ã  la reprise du championnat

Le championnat français, comme tous ceux de ses voisins européens, reste suspendu à la cause de la pandémie de coronavirus. L’arrêt temporaire de quelques semaines risque fortement de se prolonger en une interruption de plusieurs mois.

Toutefois, et contrairement à ce qui a été le cas avec la ligue belge, il n’est pas encore question d’annulation complète de la saison.

La FFF a publié un communiqué ce vendredi dans laquelle elle a fait savoir que « la possibilité de reprise de nos championnats existe toujours. Il serait donc prématuré de prononcer aujourd'hui l'arrêt de la saison. »

Les trois dates envisagées pour la reprise

Tout en soulignant le souci qu’elle a de pouvoir achever les journées qui reste à disputer et fournir un palmarès pour cette saison 2019-20 comme le demande l’UEFA, la fédération a précisé que la reprise ne se fera que sous certaines conditions et en respectant plusieurs critères : l'impact sur nos clubs et nos licenciés, les conditions de reprise possibles au regard des critères de santé publique, ainsi que les conditions de préparation pour les joueurs.

En outre, et même si la Ligue (LFP) a certainement son mot à dire sur le déroulement de la compétition, les hautes instances du football français ont assuré qu’il n’était pas question de jouer l’ensemble des rencontres restantes dans une période ultra-rapprochée et sans tenir compte de la plage de repos habituellement nécessaire pour récupérer.

"Une reprise des compétitions ne signifierait pas disputer l'intégralité des journées qu'il reste à disputer pour aller au bout des championnats. Il est exclu d'imposer un rythme de reprise irréaliste, en fonction du niveau des championnats, pour les faire aller à leur terme. Une réalisation partielle de la saison sera envisagée", a assuré la FFF.

Enfin, la fédération a indiqué que l’idée d’annuler les descentes dans les différentes divisions et proposer des championnats avec un nombre d’équipes plus conséquent n’est pas à l’ordre du jour.

"Un système avec montée et sans descente, la déclaration d'une saison blanche pour les championnats nationaux est exclu. Cette décision ne répondrait en effet à aucune logique sportive. Si le championnat en cours est réputé pouvoir délivrer un verdict dans un sens, il en est de même dans l'autre (…) Quelle que soit le sort des compétitions sur la fin de saison, les règles de fixation des classements seront fixées au niveau national, et homogènes sur l'ensemble du territoire".