La FIFA approuve les changements pour commotions cérébrales

La FIFA a souligné que, dans le but de "donner la priorité à la santé des joueurs", un joueur souffrant d'une commotion cérébrale peut être remplacé indépendamment des remplacements précédents. En outre, chaque équipe pourra procéder à cinq remplacements normaux par match.

Toutefois, afin d'éviter autant que possible les interruptions, chaque équipe a trois occasions de procéder aux cinq remplacements, qui peuvent également être effectués pendant la mi-temps.

Après un vaste processus de consultation, l'International Board (IFAB) a approuvé les protocoles de remplacement des commotions cérébrales lors de sa réunion de travail annuelle en décembre dans le but de "préciser qu'en cas de doute, le joueur doit être remplacé ; d'éviter que le joueur ne subisse une seconde commotion cérébrale pendant le match, ce qui pourrait avoir des conséquences très graves ; de réduire la pression sur le personnel médical en lui donnant plus de temps pour examiner le joueur ; et d'établir un processus simple qui peut être appliqué à tous les niveaux du football".