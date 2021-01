Officiel : la FIFA confirme la sanction de Kieran Trippier

En fin d'année 2020, Kieran Trippier était suspendu pour une période de dix semaines après avoir enfreint les règles des paris sportifs de la Fédération anglaise de football.

L'international anglais avait donné, en 2019, des informations confidentielles sur son transfert imminent vers l'Atlético Madrid à ses proches pour leur permettre de réaliser des paris sur son avenir.

Une chose qui est contre les règles. Mais l'Atlético Madrid avait décidé de faire appel auprès de la FIFA, considérant que cette sanction ne regardait pas le club espagnol, et que Trippier devrait être en mesure de jouer avec l'Atlético pendant cette sanction.

Cependant, l'appel a finalement été rejeté, et la sanction confirmée. Dans un communiqué, la FIFA a annoncé avoir rejeté l'appel, et Kieran Trippier sera donc suspendu jusqu'à la fin du mois de février, et ne pourra pas non plus jouer avec l'Atlético Madrid.