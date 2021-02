La formule de la nouvelle Ligue des champions à partir de 2024

Alors que la menace de la Superligue européenne se profile à l'horizon, l'UEFA a déjà entrepris d'apporter un certain nombre de modifications à la Ligue des champions afin de la rendre plus attrayante.

Et ces changements pourraient être mis en œuvre à partir de la Ligue des champions 2024, où la compétition n'aurait plus de groupes et aurait un classement unique, dans le style d'un championnat, comme l'indique 'L'Équipe'.

L'instance dirigeante du football européen prévoit une refonte complète de la compétition des stars, en modifiant le format et le nombre d'équipes participantes.

Mais allons-y point par point. Commençons par le tirage au sort : il y aura 4 chapeaux de 9 équipes et il déterminera les rencontres qui seront disputées, un peu comme pour le tirage au sort du calendrier.

Au total, 36 équipes participeront, contre 32 actuellement. Chaque équipe disputera un total de 10 matches, avec un format de groupe tous contre tous.

Au cours de ces 10 journées, chaque club disputera 5 matches à domicile et les 5 autres à l'extérieur, mais il n'y aura pas de double confrontation ; tout se jouera en un seul match.

Au total, il y aura 18 matches par journée, ce qui amène à un total de 180 matches de septembre à janvier, et les jours de matches seront les mardis, mercredis et jeudis.

Les huit premiers du classement seraient directement qualifiés pour les 8es de finale. Leurs huit adversaires seraient déterminés par un barrage avec des matches aller-retour entre les équipes classées entre la 9e et la 24e place. En d'autres termes, parmi les 16 équipes qualifiées figureraient les 8 meilleurs équipes de la phase de groupe ainsi que 8 équipes qualifiées en barrage.

Et quid des équipes placées entre la 25e à la 36e place ? Tout simplement, elles seront éliminées. Le but de ce classement est de déterminer les 8 premières équipes qui se qualifient directement pour les 8es de finale et les 8 autres par le biais d'un barrage entre les 16 équipes restantes du haut du tableau.