Le Graët serait d’accord pour une reprise en automne

L’idée d’une reprise de Ligue 1 en septembre et un décalage de plusieurs mois de la campagne 2020/2021 commence à faire son chemin. C’est Jean-Pierre Rivère, l’homme fort de l’OGC Nice, qui l’a émise. Elle a trouvé un écho favorable auprès de son homologue de l’OL, Jean-Michel Aulas. Et, il semblerait que Noël Le Graët serait aussi d’accord désormais pour tout chambouler au niveau du calendrier.

"Je ne sais pas si c’est la bonne solution, mais c’est une solution qui doit être portée et étudiée. Depuis 2,3 jours, on échange avec Noël Le Graët et il me dit de la porter à nouveau. Il partage ma position", a assuré Rivère dans une interview au 'Parisien'.

De nombreux obstacles sont à lever

Si le championnat venait à ne reprendre que dans cinq mois, de nombreux changements devront être effectués et il faudra s’adapter à un nouveau calendrier mondial. Evidemment, la France ne devra pas être la seule à l’adopter, et la FIFA est tenue à soumettre son aval. "Cette proposition a des avantages mais aussi des inconvénients, a reconnu le président niçois. C’est une décision qui doit amener toute l’Europe à s’harmoniser. C’est extrêmement complexe, mais on a tous la même problématique : on n’a aucune visibilité par rapport à ce Covid-19. L’idée est donc de permettre une reprise adaptée des joueurs et de jouer à un rythme normal."

Enfin, Rivère a souligné que l’option évoquée va aussi contraindre les clubs à se serrer la ceinture au maximum et espérer survivre à la crise financière : "Cela va engendrer un problème de trésorerie. En principe, on a 12 mois de recette et 12 mois de charge, là on va avoir 12 mois de recettes et 18 mois de charges. Il faudra les diminuer. Mais la priorité des priorités c’est la sécurité sanitaire."