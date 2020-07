La Harvard Business School se penche sur la croissance mondiale du PSG

Reconnue dans le monde entier comme l’institution de référence en matière d’études de commerce, la Harvard Business School publie une étude de cas approfondie de 30 pages consacrée à l’expansion mondiale du Paris Saint-Germain depuis son rachat par Qatar Sports Investments en 2011.

Elle s’intéresse en particulier à la croissance commerciale du PSG ainsi qu’aux initiatives de diversification de sa marque, à son internationalisation, aux investissements consacrés à ses infrastructures, en particulier aux zones hospitalité du stade et à son nouveau centre d’entraînement, ainsi qu’à sa politique d’investissement dans les talents (dans les équipes premières et de jeunes ou les équipes commerciales).

La Professeure Anita Elberse, réputée pour son expertise dans le monde du sport, des médias et du divertissement, et David Moreno, diplômé de Harvard, ont effectué une visite au Club lors de la saison 2019/20. Ils ont réalisé une série d’entretiens avec le Président, Nasser Al-Khelaifi, ainsi qu’avec des dirigeants du club, des joueurs et membres d’encadrement des équipes premières et des équipes de jeunes et du partenaire majeur, Accor Live Limitless, entre autres.

Le PSG relaye ce mercredi quelques extraits de l’étude :

"En mars 2020, près de neuf ans après l’acquisition du PSG par QSI en 2011, les résultats de la nouvelle orientation stratégique du club étaient clairement visibles, que ce soit sur ou en dehors du terrain".

"L’investissement [du Club] a porté ses fruits sur et en dehors du terrain. Depuis 2011, le PSG a remporté 22 titres nationaux, parmi lesquels 6 championnats de France et 4 Coupes de France. Parallèlement, le club a connu une progression régulière dans le classement des plus grands clubs de football européens, dont il occupe aujourd’hui la cinquième place."

"Sur le plan économique, le PSG enregistre une forte croissance depuis sa reprise par QSI. Les recettes sont passées de 95 millions d’euros lors de la saison 2010-2011 à 637 millions d’euros lors de la saison 2018-2019."

"Grâce aux améliorations apportées aux tribunes et aux zones hospitalité, les recettes des jours de matches ont quadruplé, passant de 24 millions d’euros pour la saison 2010-2011 à 115 millions d’euros pour la saison 2018-2019."

"Les recettes commerciales, qui englobent le sponsoring, le merchandising et les partenariats ont été multipliées par douze, de 26 millions d’euros à 366 millions d’euros, en l’espace de huit ans."

"La présence officielle du PSG sur les réseaux sociaux a elle aussi connu une progression remarquable. Alors que le club comptait 500 000 followers sur l’ensemble de ses plateformes en 2011, il en recensait près de 81 millions en 2020. "

"Les cadres du PSG entendent connecter l’institution de façon plus large avec d’autres cultures, au-delà du football : avec d’autres sports, mais aussi avec des domaines comme la mode, la musique, le cinéma, la télévision et l’art. "