Immobile, Martial : la journée de la claque

Il y aura eu beaucoup de tension sur les terrains européens ce week-end. Et deux joueurs ont été expulsés en une après-midi pour la même raison : une claque à l'adversaire.

C'est lors du match entre la Lazio Rome et l'Inter Milan que le premier incident a eu lieu. Ciro Immobile, agacé par la recrue de l'Inter Milan, Arturo Vidal, a envoyé sa main dans le visage de celui-ci.

Une image qui n'a pas échappé à l'arbitre, qui a expulsé le Soulier d'Or européen par la suite. L'action n'aura pas eu d'impact sur le score, et les deux équipes se sont quittées sur un match nul.

Le second incident a eu lieu en Angleterre, lors du match Manchester United-Tottenham. Anthony Martial, attaquant des Red Devils, se faisait expulser avant la demi-heure de jeu pour une raison similaire.

Sur un corner, et après un coup de coude d'Eric Lamela, le Français a répondu en envoyant sa main au niveau de la gorge de son adversaire et l'arbitre l'a expulsé quelques secondes plus tard.

Une expulsion qui aura coûtée cher à Manchester United puisque, déjà mené 1-2, l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer est rentré aux vestiaires en étant mené 1-4...