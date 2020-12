La Juve éjecte le Real du podium du classement UEFA

Le Real Madrid n'est plus le troisième meilleur club d'Europe pour l'UEFA. Cette semaine, l'organe directeur continental a mis à jour son classement en fonction des résultats obtenus dans ses compétitions et a relégué le club madrilène de la troisième à la quatrième place.

Leur place est désormais occupée par la Juventus de Cristiano Ronaldo avec un coefficient de 111 000 points contre 110 000 pour les hommes de Zinedine Zidane, suite à la défaite face au Shakhtar Donetsk et à la victoire 3-0 des Italiens sur le Dynamo Kiev.

Pour établir ce classement, l'UEFA s'appuie sur les résultats obtenus tant en Liga qu'en compétitions européennes au cours des cinq dernières années. Et malgré ses trois derniers titres en Ligue des champions, le Real Madrid est relégué à cause de ses récents résultats.

Dans le top 1, le Bayern Munich en compte 120 000 et le Barcelone est toujours en deuxième position avec 116 000. En cinquième position, après le Real Madrid, on trouve l'Atlético suivi par Manchester City, le PSG, Manchester United, Séville et Liverpool.