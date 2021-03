"La Juve est une équipe honteuse et dirigée par Ronaldo"

Dure période pour Cristiano Ronaldo. Pasquale Bruno, ancien joueur italien, a lui aussi pointé du doigt l'attitude du Portugais. Et ce n'est pas la première fois, puisqu'il l'avait déjà qualifié d'ignorant il y a quelques mois.

Pasquale Bruno a délivré quelques déclarations pour 'Tiki Taka' et a accusé Cristiano Ronaldo d'être le chef d'orchestre dans le vestiaire de la Juve. Il a également insinué que l'attaquant était celui qui prenait les décisions sur le plan sportif.

"La direction de l'équipe gâche tout. Ils ont renvoyé Allegri pour signer Sarri, mais ils l'ont aussi renvoyé après une saison parce que Ronaldo et ses coéquipiers sont ceux qui dirigent. Vous avez le sentiment que les joueurs peuvent avoir leur mot à dire, mais ce n’est pas agréable. Ce ne sont pas eux qui doivent prendre les décisions", a déclaré l'ancien footballeur.

Et il est allé encore plus loin : "La Juventus est une équipe honteuse, dirigée par Cristiano Ronaldo… Bonucci et Chiellini ressemblent à deux phénomènes, mais ils ont remporté neuf titres dans la quatrième ligue la plus importante du monde. Ils ont battu un Barcelone terminé et, le lendemain, les journaux ont écrit qu’ils étaient l’équipe à craindre. Sérieusement..." a-t-il terminé.