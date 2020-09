La Juve propose au Barça un échange Costa-Dembélé

La Juventus et Barcelone, deux des clubs les plus actifs sur le marché des transferts, pourraient à nouveau être les protagonistes d'un échange, comme cela s'était produit lors de l'échange entre Miralem Pjanic et Arthur Melo.

Selon 'Tuttosport', les Bianconeri seraient désireux de s'attacher les services d'Ousmane Dembélé, un joueur sur qui Ronald Koeman compte énormément cette saison.

Les dirigeants turinois seraient prêts à laisser partir Douglas Costa, qui aurait été proposé aux Blaugranas. Les Italiens restent néanmoins conscients de la difficulté d'une telle opération.

Le président du Barça Josep Maria Bartomeu a déclaré que Dembélé ne serait pas l'un des joueurs qui quitteront le Camp Nou, bien qu'il ait également inclus Nélson Semedo, qui a récemment rejoint les Wolves, dans la liste des joueurs non transférables.

Douglas Costa a disputé 29 matches lors de la saison 2019-2020 et n'a été titularisé qu'à 11 reprises. Son départ de la Juventus semble plus que probable, mais les Bianconeri devront offrir davantage s'ils veulent convaincre Barcelone.