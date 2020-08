La Juventus a choisi Pirlo pour l'après-Sarri

Quelques heures après l'annonce du limogeage de Maurizio Sarri, qui avait remporté le Scudetto il y a quelques semaines, la Juventus a choisi qui sera le nouvel entraîneur de la saison 2020/2021 à partir de septembre prochain : de façon surprenante, Andrea Pirlo sera l'heureux élu d'après les informations de Goal Italia.

De retour à la Juventus depuis quelques jours pour entraîner la Juventus des moins de 23 ans, Pirlo sera finalement l'entraîneur de la première équipe, avec laquelle il a joué entre 2011 et 2015, remportant quatre titres de champion. Il y a eu plusieurs noms qui ont circulé après Sarri, de Pochettino aux rêves de Zidane et Guardiola, mais au final ce sera un novice qui a été choisi pour diriger la Vieille Dame.

Pirlo a raccroché ses bottes en 2017 après avoir joué pour New York, décidant de poursuivre une carrière de manager. Prêt à partir, immédiatement une belle opportunité pour l'ancien milieu de terrain, bien décidé à devenir champion de l'autre côté aussi, après avoir été sur le terrain.

Les idées tactiques de l'ancien milieu et la volonté de construire un nouveau cycle en Italie et en Europe ont convaincu Agnelli de faire confiance à Pirlo. A l'image de ce qu'ont pu faire Zidane ou Guardiola, le champion du monde 2006 attaquera directement sa carrière d'entraîneur sur un banc de premier plan en Serie A et en Ligue des champions. A Turin, une révolution inattendue s'amorce mais tout un club veut y croire.

Notizia a sorpresa: Andrea #Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus!https://t.co/p2cfOqDi9K

— Goal Italia (@GoalItalia) August 8, 2020