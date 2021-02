La Lazio assome l'Atalanta

La marche était trop haute pour l'Atalanta. La Lazio a remporté la victoire lors de sa visite à Bergame comptant pour la 20e journée de Serie A, soutenue par un onze inspiré devant le but. Même les joueurs les moins habitués étaient présents pour aider la Lazio à obtenir cette victoire 1-3.

En effet, c'est l'arrière latéral Marusic, qui n'avait pas encore marqué cette saison, qui a ouvert le score. Il a profité d'une mauvaise sortie de balle des locaux pour hériter du ballon à l'avant et battre le gardien de but. Le tir, précis et puissant, est imparable pour le gardien.

Ce n'est qu'en seconde période que Correa a doublé l'avantage. Une action en une touche de balle juste après la longue remise en jeu de Reina. Immobile, qui s'est vu refuser un but, a délivré une passe décisive sur ce but. Il n'a pas eu besoin de s'employer grâce à la qualité de ses coéquipiers devant le but.

Puis, à la 82e minute, Vedat Muriqi a marqué le but de la victoire. Cela semblait d'autant plus important que, peu de temps auparavant, Pasalic avait réduit l'écart pour l'Atalanta. La Lazio, avec cette victoire, dépasse l'Atalanta au classement et prend la cinquième place.