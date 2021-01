"La Liga ? On doit rester concentré sur la victoire et on verra"

Le Barça a signé une nouvelle victoire en Liga. Les Blaugranas sont venus à bout d'une pauvre équipe d'Elche qui a à peine inquiété Ter Stegen (0-2).

De Jong, qui a marqué le premier et offert le second, est passé aux micros de 'Movistar LaLiga' et était ravi d'avoir obtenu les trois points. "Depuis le début de l'année, je pense que nous sommes un peu meilleurs".

"Nous avons tout joué à l'extérieur depuis le début de l'année et nous avons gagné les matches. On a été plutôt bons. Elche voulait sortir par l'arrière, si vous ne faites pas un bon pressing collectif, il est difficile de les mettre en difficulté", a-t-il ajouté.

Concernant la lutte pour le titre, voici ce qu'il a dit : "La Liga ? Je ne sais pas. On doit se concentrer sur la victoire, ensuite on verra. Je pense que mentalement, on s'en sort bien, on grandit et on s'améliore petit à petit, et j'espère qu'on continuera ainsi".

Enfin, le Néerlandais a analysé son match et son grand moment. "Je peux encore jouer mieux, mais bien sûr je suis content pour les buts et les passes décisives", a-t-il conclu.