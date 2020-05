"La Liga pourrait reprendre entre le 12 et le 19 juin"

Les équipes ont repris le chemin de l'entraînement et l'idée est de reprendre la Liga en juin.

Jaume Roures, de Mediapro, considère qu'il ne devrait pas y avoir de problèmes pour cela. Dans une interview à 'Sport', Roures a donné son opinion sur la reprise du football.

"Si elle reprend le 12 ou le 19, c'est pareil. Je pense que c'est faisable, mais l'important c'est que la santé des acteurs soient garantie", a déclaré Roures. "Il n'y a pas de problèmes, les tests se sont bien passés... Il ne devrait pas y avoir de soucis".

"Finir la saison de Liga sera facile. Jouer onze journées en un mois et demi, c'est faisable. La Ligue des Champions, c'est autre chose", a-t-il déclaré.

Il espère en revanche qu'elle pourra se terminer sur le terrain. "La Ligue des Champions implique des déplacements, la logistique est plus complexe, mais elle reprendrait en août, il reste trois mois et il ne reste pas beaucoup de matches à jouer. On verra ce qui se passera".