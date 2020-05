La Ligue 1 va reprendre le 23 août

La Ligue 1, arrêtée depuis le dimanche 8 mars, va reprendre le 23 août. Tandis que la Ligue 2 reprendra ses droits le 22 aôut.

Les dates de reprise ont été décidées hier lors du conseil d'administration de la Ligue Professionnel de Football.

"Après consultations des diffuseurs Médiapro, Canal+ et beIN Sports, les dates de début de saison peuvent être fixées le 22 août pour la Ligue 1 et le 23 août pour la Ligue 2", rapporte le procès-verbal.

Si ces dates ne sont pas encore officialisées, c'est qu'il manque une étape: celle de l'UEFA qui a repoussé son prochain comex au 17 juin.

Dans ce procès verbal, on découvre un peu plus la situation économique compliquée du football français. Le résultat net de la LFP : en perte de 223,4 millions d'euros, et les fonds propres seraient négatifs de 200,1 millions.

De plus, une aide de 600 000 euros sera apportée aux arbitres professionnels.