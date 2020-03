La Ligue des Champions et la Ligue Europa suspendues

L’UEFA a tranché. Les hautes instances du football européen ont pris la décision (logique) de suspendre leurs deux principales compétitions de clubs (C1 et C3). En raison du coronavirus et de tous les dégâts que cette maladie engendre un peu partout sur le continent, celles-ci sont mises en stand-by et ne reprendront que lorsque la situation sanitaire le permettra. La décision a été prise mardi à l'issue d'une réunion extraordinaire.

La compétition risque de ne pas se terminer aux dates prévues. Selon les dernières informations, la finale de l'Europa League aura lieu le 24 juin prochain à Gdansk alors que la finale de la Ligue des Champions a été reprogrammée au 27 juin 2020 à Istanbul.

C’est la première fois de l’histoire que la Ligue des Champions et Ligue Europa se retrouvent perturbées au cours d’une saison.

Pour rappel, vendredi dernier, l’UEFA avait déjà décidé de reporter les derniers matches des 8es de C1 et 16es de la C3 qui étaient prévues cette semaine.