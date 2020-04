La Ligue des champions jouée intégralement en août ?

Les instances européennes continuent d'explorer les différentes options pour terminer les championnats domestiques et aussi ses deux principales compétitions européennes. A en croire 'Le Parisien', une option est envisagée pour aider les associations à boucler leurs épreuves. Et elle consisterait à différer la reprise de la C1 et de la C3 au mois d’août.

La semaine dernière, l'UEFA a indiqué à ses membres qu'il fallait absolument terminer les épreuves le 3 août 2020, brandissant même la menace d'une sanction si le délai n’est pas respecté. Une demande qui a été trop contestée, mais que pour l’objectif soit rempli les dirigeants européens sont donc aussi disposés à lâcher du lest. En outre, il est important de souligner, qu’il n’a jamais été question de compétitions continentales dans cette note, contrairement à ce qu’a laissé croire la chaine allemande 'ZDF'.

La Ligue des champions pourrait donc se dérouler entièrement sur le mois d'août. C'est une possibilité évoquée vendredi dernier et stipulé de manière officielle aux différentes ligues. Ce n’est pas la solution privilégiée, mais c’est la solution de secours si la crise due à la pandémie venait à se prolonger. Si cette option est choisie, les championnats de la saison prochaine démarreraient alors en septembre.

Les options analysées par l’UEFA pour terminer la saison :

A. Redémarrage en parallèle des compétitions domestiques et UCC (UEFA club compétitions, soit la Ligue des champions et la Ligue Europa) début juin et mi-juin pour une fin de saison fin juillet pour les championnats et début août pour les UCC. Démarrage saison 20/21 (pour la France) à partir de mi-août.

B. Bloc par bloc = démarrage des compétitions domestiques courant juin et clôture début août. UCC en août. Démarrage saison 2020-21 (en France) mi-septembre. Dans tous les cas l'UEFA considère que les compétitions domestiques doivent être terminées au plus tard le 3 août.