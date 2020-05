La liste de course du Betis pour la saison 2020-21

Le plus important est pour l'heure le retour du football et celui de la Liga. En Espagne, onze journées doivent encore se disputer et il y a beaucoup de choses en jeu.

Mais cela n'empêche pas les clubs de préparer le mercato estival. Du côté du Villamarín, comme l'assure ce samedi 'AS', les Andalous veulent enrôler deux latéraux, un droit et un gauche, plus un gardien de but.

Le contrat de Barragán se termine cet été et ce dernier est poussé vers la sortie. Emerson veut rester au Betis et en a fait part à sa direction, mais le FC Barcelone pourrait en décider autrement.

Pour sa part, Pedraza joue en qualité de prêt, et Villarreal contrôle sa situation. L'idée du Betis est de pouvoir compter sur lui la saison prochaine. Enfin, Álex Moreno est convoité par la moitié de l'Europe.

Le Betis cherche également un renfort pour ses cages. Selon 'AS', les Andalous veulent apporter de la concurrence à Joel Robles.