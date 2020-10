La liste du Portugal pour l'Espagne, la France et la SuÃ¨de

Alors que Didier Deschamps vient aussi d'annoncer sa liste pour les trois prochains matches, d'autres sélections ont également dévoilé leur groupe. C'est le cas du Portugal qui doit affronter l'Espagne en amical le 7 octobre. En Ligue des Nations, le champion d'Europe en titre va jouer face à la France, le 11 octobre et la Suède, le 14 octobre.

Dans la liste de Fernando Santos on peut noter les retours de quatre joueurs : Rúben Semedo, William Carvalho, Rafa et Podence, ainsi que les absences de Domingos Duarte, André Gomes et Gonçalo Guedes.

Voici la liste du Portugal :

Gardiens : Anthony Lopes (Lyon), Rui Patrício (Wolverhampton) e Rui Silva (Granada);

Défenseurs : João Cancelo (Man City), Nélson Semedo (Wolverhampton), José Fonte (Lille), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Man City), Rúben Semedo (Olympiakos), Mário Rui (Napoli) e Raphael Guerreiro (Dortmund);

Milieux : Danilo Pereira (FC Porto), Rúben Neves (Wolverhampton), William Carvalho (Betis), Bruno Fernandes (United), Renato Sanches (Lille), João Moutinho (Wolverhampton) e Sérgio Oliveira (FC Porto);

Attaquants : Daniel Podence (Wolverhampton) Rafa Silva (Benfica), Bernardo Silva (Man City), Diogo Jota (Liverpool), André Silva (Eintracht Frankfurt), Cristiano Ronaldo (Juventus), Trincão (Barcelone) e João Félix (Atlético Madrid).