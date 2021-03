La liste du Portugal pour le rassemblement de mars

Nuno Mendes et João Palhinha, tous deux du Sporting CP, sont les principales nouveautés de l'équipe nationale portugaise pour les matchs contre l'Azerbaïdjan (24 mars, à Turin), la Serbie (27, à Belgrade) et le Luxembourg (30, à Luxembourg), dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial 2022.

Par rapport à la dernière convocation, en novembre dernier, Fernando Santos a cette fois-ci rappelé Cédric Soares, Rafa et André Silva. En revanche, il a laissé de côté Nélson Semedo, Mário Rui, William Carvalho, Francisco Trincão et Paulinho.

La liste du Portugal :

Gardiens : Rui Patrício (Wolverhampton), Rui Silva (Granada) et Anthony Lopes (Lyon);



Défenseurs : Cédric Soares (Arsenal), João Cancelo (Manchester City), Domingos Duarte (Granada), José Fonte (Lille), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), Nuno Mendes (Sporting) et Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund);



Milieux : Danilo (Paris Saint-Germain), Palhinha (Sporting), Rúben Neves (Wolverhampton), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), João Moutinho (Wolverhampton), Renato Sanches (Lille) et Sérgio Oliveira (FC Porto);



Attaquants : André Silva (Eintracht Frankfurt), Cristiano Ronaldo (Juventus), Diogo Jota (Liverpool), João Félix (Atlético Madrid), Pedro Neto (Wolverhampton) et Rafa (Benfica).