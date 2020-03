"La meilleure réponse que je pouvais donner à Guardiola c'était en me taisant"

Bruno Fernandes est un joueur calme. Le joueur s'ajuste toujours à l'intensité de la Premier League après avoir rejoint Manchester United cet hiver en provenance de Lisbonne, mais brille déjà.

Le joueur est déjà en pleine forme et a multiplié les bonnes performances lors de ses premiers matches sous les couleurs des Red Devils d'Ole Gunnar Solskaer.

Le Portugais a joué son premier derby de Manchester, qui s'est soldé sur une victoire de son équipe, malgré les tensions entre lui et Pep Guardiola sur le terrain.

Pour le 'Mirror', Bruno Fernandes revient sur ce moment et réaffirme que, malgré son admiration pour l'entraîneur catalan, celui-ci lui avait manqué de respect.

"Les gens parlent et se demandent qui je suis pour demander à Pep Guardiola de se taire, mais une personne ne se définit pas par ce qu'elle a gagné ou ce qu'elle a", a confié le joueur de Manchester United.

"La meilleure réponse, c'était de me taire et de le laisser parler tout seul", a conclu le joueur. Un premier derby qu'il n'oubliera pas, puisque les joueurs de Solskjaer ont remporté la rencontre sur un score de 2-0 à Old Trafford.