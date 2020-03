La mère de Cristiano Ronaldo victime d'un AVC

Triste nouvelle pour la famille du quintuple Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo. La mère de ce dernier aurait été admise à l'hôpital après avoir été victime d'un AVC.

Dolores Aveiro aurait tout d'abord été admise pour un malaise mais les résultats des premiers examens auraient confirmé un accident vaculaire cérébral (AVC).

Le média 'Record' assure que l'hôpital Dr. Nélio Mendonça au Portugal aurait rapidement agi pour stopper l'obstruction d'une artère qui a provoqué l'AVC de la mère du joueur.

Celle-ci sera dans un état stable et serait consciente après l'accident. La maman de Cristiano Ronaldo restera en observation pour les prochaines heures afin que les médecins puissent faire plus d'examens et surveiller son état.