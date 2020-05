La mère de Neymar s'est remise avec le jeune mannequin de 22 ans

Tiago Ramos et Nadine Gonçalves sont à nouveau ensemble. Malgré la séparation il y a quelques semaines, la mère de Neymar s'est remis avec le jeune mannequin, qui est cinq ans plus jeune que le joueur du PSG.

Selon le journal 'Extra', la mère de Neymar a loué un appartement dans lequel vit le mannequin de 22 ans. Ce qui semblait être une rupture est devenu une relation formelle.

La source citée assure que Nadine Gonçalves est amoureuse de Tiago Ramos, qui avant de commencer sa relation avec la mère de Neymar aurait eu une relation avec le cuisinier du joueur.

Ces dernières semaines, une ex copine du jeune mannequin avait révélé avoir été victime de violences conjugales de la part de Tiago Ramos, et qu'elle a porté plainte contre lui en Espagne - d'où elle est originaire - à plusieurs reprises, c'est aussi pour cela qu'il est reparti au Brésil, après six mois passés dans la péninsule Ibérique.