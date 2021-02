La Ministre des Sports demande à Mbappé de rester au PSG

La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a publiquement demandé à Kylian Mbappé de rester au PSG dans une interview accordée à 'France Info'. La ministre souhaite que le Français reste dans l'hexagone pour plusieurs raisons : il est un exemple pour les enfants, il est très important en équipe de France et parce que son talent représente une belle vitrine pour le pays.

"Kylian, reste en France, on veut continuer à te voir jouer comme cela. On a besoin de toi, le public a besoin de toi, le PSG a besoin de toi et puis les jeunes sportifs, footballeurs, ont besoin d'avoir des exemples, des modèles comme toi", a déclaré la vice-championne olympique.

L'attaquant est sans aucun doute un exemple pour les jeunes qui jouent au football. Né à Bondy, au nord-est de Paris, le jeune homme de 22 ans est rapidement devenu l'un des joueurs les plus courtisés du monde. Et, pour le plus grand bonheur des Français, le jeune prodige a été formé à l'AS Monaco et a contribué à la victoire de la France en Coupe du monde.

Après son match contre le FC Barcelone en huitième de finale aller de la Ligue des champions, Mbappé est revenu sur le devant de la scène. Le Français a balayé l'équipe de Koeman grâce à un triplé et a prouvé à tout le monde qu'il pouvait être décisif dans les grands machs, même en l'absence de acolyte Neymar.