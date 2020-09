La nouvelle boulette de Kepa en Premier League

Sombre journée pour un Chelsea qui pensait pouvoir rivaliser avec le champion d'Angleterre après son grand mercato estival. Les Blues n'ont rien pu faire contre l'équipe de Jürgen Klopp à Stamford Bridge.

Réduit à dix dès la fin de la première période après l'expulsion de Christensen sur une grosse faute sur Sadio Mané, Chelsea n'avait plus qu'à tout faire pour tenir bon en seconde période.

Mais les Blues ont encaissé le but de l'ouverture du score dès la 50e minute de jeu, un but de la tête signé Sadio Mané. Le Sénégalais doublait d'ailleurs la mise quatre minutes plus tard.

Et sur son second but, Mané a profité d'une nouvelle boulette de Kepa, déjà beaucoup critiqué depuis quelques mois en Angleterre. Auteur d'une mauvaise passe, Kepa a vu Mané intercepter le ballon devant ses cages et envoyer le ballon dans des filets vides.