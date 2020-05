La nouvelle réalité en football après le passage du COVID-19

La Bundesliga a fait son grand retour avec la 26ème journée de championnat, et notamment un match entre le Borussia Dortmund et Schalke 04. Un grand match qui a accaparé tous les regards, puisque les Allemands sont les premiers à faire leur retour en pleine pandémie de coronavirus.

Plusieurs choses ont frappé : l'arrivée des joueurs en masques, l'entrée des deux équipes les unes après les autres, mais aussi un banc spécial.

En effet, les remplaçants étaient tous couverts d'un masque, et une distance de deux mètres était respectée entre chaque siège. Une image qui restera.