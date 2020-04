La partie d'Ã©chec pour MbappÃ©, en 2021

Kylian Mbappé est le grand rêve de Florentino Pérez, et ce n'est pas nouveau. Mais la crise du coronavirus ne devrait pas permettre de réaliser de grosses transactions cet été. La partie d'échec est reportée à 2021.

Le PSG veut coûte que coûte obtenir la prolongation de sa star française, mais Mbappé ne l'entend pas de cet oreille, conscient qu'une prolongation au Parc des Princes pourrait lui fermer les portes du Bernabéu. Cet été, le Français ne devrait pas rejoindre le Real Madrid, et pour cause. La pandémie de coronavirus a fait très mal aux économies des clubs, et le Real n'est pas épargné.

Si ce n'est pas pour cet été, alors toutes les parties devront s'armer de patience et attendre 2021, un an avant la fin du contrat de Mbappé avec le PSG. A priori, les Parisiens n'auront pas d'autre choix que de vendre leur star, pour éviter qu'il ne parte gratuitement la saison d'après.

Cependant, selon 'AS', Leonardo préférerait la deuxième option. L'image du club et les principes de base de l'entité sont en jeu, et le Brésilien préférerait que Mbappé parte libre en 2022, plutôt qu'à un prix bradé en 2021.

Les Jeux Olympiques et le Mondial

Si Mbappé ne prolonge pas, les Jeux pourraient être un nouveau point de rupture entre le Français et le club parisien. Kyky souhaite participer aux Jeux de Tokyo, en 2021, mais le PSG ne veut pas, pour éviter de trop tirer sur la corde et de retrouver un joueur blessé ou, au mieux, très fatigué.

La saison d'après se jouera le Mondial 2022, au Qatar, et les mois précédents seront capitaux. Si Mbappé ne prolonge pas à ce moment, il pourrait ne pas jouer ou avoir très peu de temps de jeu, comme ce fut le cas pour Rabiot, et sa participation au Mondial pourrait être remise en cause, même s'il se jouera en hiver.

Le Real Madrid, pendant ce temps-là, se frottera les mains et attendra le moment opportun pour lancer une offensive. En 2022, Mbappé n'aura que 23 ans, et les Madrliènes pourrait l'enrôler gratuitement. Quoi qu'il en soit, la partie d'échec se jouera très certainement lors de la saison prochaine, pour se terminer à l'été 2021.