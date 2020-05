Pjanic, c'est maintenant ou jamais

Si depuis quelques années, le FC Barcelone essaie de penser à l'après-Messi et de chercher des jeunes pépites pour son avenir, les Blaugrana ne doivent pas oublier de penser au présent.

Car Leo Messi se rapproche de la fin de sa carrière mais l'attaquant argentin a encore une grande soif de titres et de victoires. Cependant, l'effectif qui l'entoure n'est plus le même qu'il y a quelques années.

C'est la raison pour laquelle le club ne doit pas oublier de recruter des joueurs expérimentés pour entourer Leo Messi pour ses dernières années et remettre la main sur le trophée tant désiré : la Ligue des champions.

Et alors que les rumeurs évoquent un départ d'Arthur Melo, le Barça s'intéresse de plus en plus à Miralem Pjanic. L'ancien Lyonnais plaît à la direction bien qu'il soit déjà entré dans sa trentaine.

Il s'agit d'un milieu de terrain créateur qui a pour habitude de jouer un football à un rythme bas, un football que joue le Barça depuis quelque temps maintenant. Sans oublier ses grandes capacités sur coup de pied arrêté.

En 2016, le joueur bosnien était déjà dans les petits pieds catalans mais la direction avait pris la décision de recruter... André Gomes. Un choix qui, comme le temps nous l'a appris, ne fut pas le bon.

Le club catalan devrait continuer de se battre pour son transfert selon la presse espagnole et le verrait comme un renfort parfait aux côtés d'un Busquets qui offre lui aussi ses dernières années de football, et un De Jong qui continue petit à petit de s'adapter.

La question qui inquiète les supporters est de savoir si le joueur de la Juventus Turin sera inclus dans un échange avec Arthur. À 23 ans, Arthur est très apprécié des supporters grâce à son football et ces derniers ne sont pas emballés de voir celui que tout le monde appelait le "nouveau Xavi" partir maintenant.