La police italienne ouvre une enquête contre Cristiano Ronaldo

Il ne peut pas bouger une oreiile sans qu'on parle de lui. Cristiano Ronaldo est parti à la montagne la nuit dernière afin de rejoindre sa fiancée pour son anniversaire. Problème, il a enfreint le protocole sanitaire.

La police de la région d'Aoste mène une enquête sur le voyage de Cristiano Ronaldo et de sa petite amie Georgina dans la région cette semaine, passant la nuit à la station de ski de Courmayeur, a déclaré cet après-midi l'agence de presse italienne "Ansa".

À l'heure où les déplacements entre communes sont interdits en Italie (jusqu'au 15 février) sans raison valable de travail, d'urgence ou de résidence secondaire, se rendre dans le Val d'Aoste, zone orange selon les protocoles locaux, ne serait pas autorisé. Selon certaines images publiées hier sur les réseaux sociaux et reproduites dans certains journaux, Ronaldo et sa petite amie se trouvaient dans la région mardi 26 et mercredi 27, alors que Georgina fêtait son anniversaire. Le joueur n'a pas été appelé pour le match d'hier contre la SPAL.

À l'horizon, Ronaldo fait face à une amende.