Eriksen n'Ã©chappe pas aux contrÃ´les pendant le confinement : "La police m'a arrÃªtÃ© dans la rue"

L'Italie est l'un des pays européens les plus touchés par le crise de Covid-19. Et pour cela, les mesures sanitaires prises par le Gouvernement italien ont été très strictes jusqu'à présent.

Christian Eriksen est récemment revenu sur son confinement, qu'il passe à Milan. Ce dernier a confié avoir été contraint de donner des explications à la police, alors qu'il avait quitté son domicile.

"J'ai été contrôlé dans les rues de Milan. Avec mon mauvais italien, j'ai dû expliquer ce que j'allais faire et montrer mes documents", a-t-il confié dans un entretien accordé au quotidien danois 'Jyllands-Posten'.

En plus de cette arrestation, Eriksen indique rencontrer des difficultés à s'entraîner loin des terrains. "Je n'ai pas touché un ballon en sept semaines", a-t-il indiqué.

"C'est le break le plus long sans football de toute ma vie. Le ballon me manque beaucoup. S'entraîner chez soit est difficile... et très différent", a ajouté le Danois.

Ce dernier est également revenu sur son choix de quitter Tottenham pour s'engager en faveur de l'Inter. "Ça me semblait être la meilleure solution. Par rapport à Tottenham, la possibilité de gagner est meilleure", a-t-il conclu.