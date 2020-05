La Premier League anglaise autorise les entraînements avec contact

Après l'annonce du gouvernement britannique lundi, les acteurs de la Premier League ont voté à l'unanimité la reprise des entraînements avec contacts. Un nouveau pas en avant en vue d'un retour de la Premier League, espéré au mois de juin.

Dans un communiqué de presse, la Premier League écrit ce mardi : "Les actionnaires de la Premier League ont voté aujourd'hui à l'unanimité pour reprendre l'entraînement avec contacts - marquant une nouvelle étape vers le redémarrage de la saison en Premier League, lorsque cela sera sûr."

"Les équipes peuvent désormais s'entraîner en groupe et s'engager dans des tacles tout en minimisant tout contact inutile. La priorité de la Premier League reste la santé et le bien-être de tous les participants. Des protocoles médicaux stricts sont mis en place pour garantir que le terrain d'entraînement soit l'environnement le plus sûr possible. Les joueurs et le personnel continueront d'être testés pour le COVID-19 deux fois par semaine."