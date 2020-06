Prise de poids pour Kevin de Bruyne ?

Passer deux mois enfermé chez soi sans pouvoir sortir a affecté la forme physique de beaucoup de personnes dans le monde, et certains joueurs professionnels n'y ont pas échappé.

Kévin de Bruyne fut l'un des joueurs pointés du doigt face à ce changement physique lors de son retour à l'entraînement avec Manchester City, pour préparer la reprise de la Premier League.

Le milieu de terrain belge a été pris en photo à l'entraînement à Manchester City et il est possible de voir quelques kilos en trop. Mais De Bruyne n'est pas le seul, et les réseaux ont aussi pointé du doigt le changement chez Harry Kane.