Davies est l’une des grandes promesses du Bayern Munich. Le Canadien a déjà prolongé son bail jusqu’en 2025, laissant ainsi temporairement de côté son rêve de devenir acteur.

Le footballeur bavarois, dans une interview avec Gary Lineker, a avoué qu’il voulait être acteur.

"Le football passe avant tout, mais je veux être acteur plus tard. J’aime divertir les gens et Tiktok me laisse le faire", a avoué le footballeur du Bayern Munich.