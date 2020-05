Il s'agit de l'une des éliminations les plus dures du FC Barcelone dans l'histoire moderne du club en Ligue des champions. C'était il y a 7 ans, en demi-finales de la compétition contre le Bayern.

Après une victoire 4-0 au match aller (buts de Müller, Gomez et Robben), le Bayern s'est rendu au Camp Nou et s'est imposé 3-0 (Robben, Piqué et Müller) pour rendre la qualification encore plus éclatante.