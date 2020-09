"La raison pour laquelle Auba ne va pas au Barça ou à l'Inter ? Nous sommes aussi grands qu'eux"

Arteta est convaincu qu'Arsenal est aussi grand que le FC Barcelone ou l'Inter Milan et c'est l'une des raisons pour lesquelles Aubameyang a décidé de rester avec lui à Londres. C'est ce qu'il a déclaré lors de la conférence de presse qui a suivi la victoire des siens sur West Ham United.

"Notre club est aussi grand qu'eux. Le plus important est de savoir ce que nous voulons et ce que nous pouvons réaliser. Nous devons faire en sorte que nos joueurs croient au projet", a-t-il répondu lorsqu'on l'a interrogé au sujet de l'intérêt du Barça et de l'Inter sur Aubameyang.

"Je pense que l'une des principales raisons pour lesquelles Auba reste est que nous avons une équipe extraordinaire. Nous avons un groupe fantastique et il ressent l'amour des fans", a poursuivi l'Espagnol.

"J'ai fait mon travail en lui expliquant ce que nous avions l'intention de faire et combien il comptait pour nous, je lui ai expliqué ce que nous construisons, c'est tout. Le club doit s'en attribuer le mérite, ainsi que tout ceux qui ont oeuvré pour qu'il reste", a déclaré Arteta.