La raison pour laquelle Marcus Thuram n'a pas signé à l'OM

Auteur d'un très bon début de saison avec le Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram gravit les échelons petit à petit. Lui qui a rejoint le club allemand il y a maintenant un peu plus d'un an, a reçu sa première convocation en Équipe de France avec les A dernièrement.

Le joueur de 23 ans enchaîne les bonnes performances mais sa carrière aurait pu prendre un autre virage si celui-ci avait rejoint l'Olympique de Marseille en 2019. En effet, alors qu'il sortait d'une grosse saison avec l'En avant Guigamp, l'attaquant français a été approché par le club phocéen.

Et c'est l'ancien président du club breton, Bertrand Desplat qui explique le rôle joué par Lilian Thuram, le père du joueur, à l'époque : Quand il a voulu quitter le club, l’OM lui offrait des conditions légèrement meilleures que celles proposées par Mönchengladbach (...) Mais Lilian a pensé - et on l’a rejoint derrière car il avait extrêmement bien argumenté la chose - que le projet allemand était plus intéressant pour son fils, que Mönchengladbach et la Bundesliga étaient une formidable passerelle vers le très haut niveau. La suite lui a donné raison", a-t-il déclaré pour '20 Minutes'.

Auteur de 17 buts et 14 passes décisives en 50 rencontres avec 'Gladbach, l'ancien Guingampais est un élément incontournable de la formation allemande. Les Marseillais quant à eux s'étaient rabatus sur Dario Benedetto.