La réaction du FC Barcelone sur le tirage de Ligue des champions

Le FC Barcelone a réagit avec beaucoup de méfiance au tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain.

Guillermo Amor, le porte-parle du club, s'est prononcé à ce sujet sur BarçaTV : "On connaît bien le rival, il a des joueurs exceptionnels, le pari du PSG est de se battre pour remporter la Ligue des champions, l'an dernier, il était sur le point de la gagner et je pense qu'il y aspirera à nouveau." avant d'ajouter : "Nous avons nos options et nous allons nous battre comme toujours. Nous devrons voir comment nous arriverons en février et mars, je pense que nous y arriverons bien. Il est important d'arriver bien, en parfait état physique et mental. Par exemple, Neymar semble être blessé, mais il est possible qu'il soit dans de bonnes conditions pour ce duel. Nous espérons aussi récupérer certains joueurs qui sont blessés. Il faut bien arriver et jouer sa chance à cent pour cent."