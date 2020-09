La Real Sociedad a déjà trouvé un remplacant à Odegaard

La Real Sociedad craignait le départ de son métronome offensif, Martin Odegaard, de retour au Real Madrid. mais Roberto Lopez s'est fait un plaisir de prendre sa relève.

Le jeune Espagnol, qui jouait dans les équipes de jeunes du club, a été appelé pour faire la pré-saison avec les aînés et a su saisir sa chance. Il a permis à son équipe de décrocher un match nul contre Valladolid avec son but, et s'est aussi illustré contre Elche.

Lui qui était annoncé sur le départ cet été, a réussi à gagner la confiance d'Imanol Alguacil.

Pour le moment, il ne joue pas tous les matchs, il était d'ailleurs sur le banc contre le Real Madrid (0-0), mais il devrait rapidement gagner du temps de jeu.