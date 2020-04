La récupération de Hazard, comme sur des roulettes

Les blessés de longue durée ont été les plus "heureux" de voir le football s'arrêter aussi longtemps.

Eden Hazard, opéré peu de temps avant l'arrêt des compétitions, a eu le temps de se remettre de sa blessure au péroné et, selon le sélectionneur de la Belgique, tout se passe comme prévu.

"Eden va bien. Il n'a eu aucun complication et dans quelques jours, il reprendra la course. Il reviendra plus fort", a expliqué Roberto Martinez, qui a souligné la "grande chance" du joueur de s'être fait opéré avant la trêve.

Les mots du sélectionneur espagnol de la Belgique confirme les dernières informations qui étaient sorties sur la récupération de la star du Real.

Roberto Martinez, pour sa part, n'a pas peur pour son avenir, même si son contrat se termine le 30 juin prochain. "Tout est arrêté et nous nous rapprochons de l'échéance. Nous en saurons plus, mais pour le moment ce n'est pas important. J'espère pouvoir participer à plusieurs grands tournois avec la Belgique".