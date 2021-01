La relation entre clubs de foot et casinos en ligne

Betway, Bet365, Unibet sont parmi les noms que les fans de foot ont certainement en tête lorsque ce sujet est abordé et pour cause, ils sont parmi ceux qui paient le plus pour apparaître sur les maillots des joueurs.

Le cerveau est ainsi fait : il retient les images, même si l’on n’a pas vraiment conscience de ce fait. Vous le savez, le football est de loin le sport le plus populaire au monde, il attire donc un nombre important de sponsors. Et les sites de jeux d’argent n’hésitent pas à dépenser des millions pour bénéficier de cette visibilité.

En Premier League, ils sont très nombreux. En 2017 déjà, près de 47 millions de livres étaient investies de cette façon par une poignée de sites de jeux. En 2020, les dépenses étaient encore plus importantes. Betway par exemple a un partenariat avec West Ham jusqu’en 2025 tandis qu’Everton a conclu un contrat de cinq ans en 2017 avec le site SportPesa. Stroke City est lié à Bet365 depuis 2012. Unibet est affilié au club de Southampton mais aussi en France au Paris-Saint-Germain jusqu’en 2023. L’accord original conclu entre le club français et le bookmaker avait été conclu en juin 2018 pour une durée de deux ans et un montant de 3,5$ millions par an. Les modalités du nouvel accord n’ont cependant pas encore été révélées.

Tout ce qui touche le football vaut de l’or et les firmes de jeux d’argent l’ont bien compris. Dans ce domaine, certains des casinos en ligne les plus fiables n’hésitent pas à dépenser des millions pour bénéficier d’une exposition mondiale, incontestablement rentable au vu des partenariats de plus en plus fréquents. Il est d'ailleurs rare que ces firmes soient seulement des casinos en ligne, elles sont en effet, en général, principalement des firmes de paris sportifs.

On sait en effet que les amateurs de football les plus assidus aiment parier sur leurs équipes, ils s’informent sur toute l’actualité de leur sport, sur les tendances, les ragots et connaissent les forces et faiblesses de telle ou telle équipe à l’instant T. Quand il s’agit de parier sur des matchs, quoi de plus naturel que de se diriger vers le bookmaker affiché sur les maillots qui, consciemment ou inconsciemment, appelle à une certaine confiance de la part du parieur.