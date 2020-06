"La relation entre Zidane et Bale est fantastique"

Gareth Bale est heureux au Real Madrid. D'ailleurs, son idée serait de terminer son contrat au sein du club malgré les différentes polémiques qui le suivent depuis plusieurs mois.

Son agent ne cesse de répéter qu'il n'y a aucun problème entre le club espagnol et l'international gallois, et a cette fois-ci déclaré que tout allait bien entre Bale et Zidane, décrivant une relation "fantastique".

"La relation avec le club a toujours été bonne. Le club n'a jamais rien dit de mal sur Bale. Zidane n'a jamais rien dit de négatif sur lui non plus", a ajouté l'agent du Gallois sur 'TalkSport'.

"Bien évidemment, il y a eu quelques mots entre nous... Mais aucune relation n'est parfaite. Mais ça n'a jamais été personnel, toujours en bons termes", a ajouté l'agent concernant ses discussions avec les dirigeants.

Barnett a aussi nié le fait que Bale ne parle pas espagnol : "Ceux qui se font appeler experts apparaissent toujours à la télé. Ils disent qu'il ne connait pas la langue et c'est faux. Ces personnes ne le connaissent pas et n'ont pas demandé à son entourage, donc je ne sais pas pourquoi ils disent ces choses."

"Bale parle espagnol. Je ne veux plus entendre ces soi-disant experts dire ça sur Bale. Comment peuvent-ils dire qu'ils sont experts s'ils ne le connaissent pas ? C'est une blague !", a-t-il ajouté.