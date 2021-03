La réponse polémique de Le Graët sur l'entente en sélection féminine

Tout le monde le sait, l'entente est loin d'être idéale entre certaines joueuses de l'équipe de France - comme Amandine Henry, Wendie Renard ou Sarah Bouhaddi- et leur sélectionneure Corinne Diacre.

Les joueuses ne se sont pas cachées au moment de parler en public de la mauvaise ambiance qui règne en équipe de France, mais Noël le Graët, président de la FFF, ne semble pas préoccupé par la situation.

Interrogé ce mercredi par les médias français, Le Graët s'est montré très sec et a tenu des propos surprenants quant à cette mauvaise ambiance et à la réunion qu'il a eut avec la sélectionneure et sa capitaine lors des derniers mois.

"Elle n’ont aucun match perdu. Donc elles peuvent se tirer les cheveux, ça m’est égal", a lâché Le Graët avant de passer à un autre sujet. Une communication qui ne devrait pas plaire à tout le monde.