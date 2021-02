"La réprobation de l'Assemblée a été une leçon pour l'avenir."

Ce dimanche s'est tenue l'Assemblée extraordinaire à l'Athletic Club et Aitor Elizegui, le président, est apparu devant les médias pour expliquer la situation.

"Nous sommes heureux de ce travail et de ces efforts, même s'il est important qu'ils soient récompensés", a-t-il déclaré en conférence de presse à San Mames, durant laquelle il a reconnu "que lorsque vous êtes évalué par un organisme compétent et qu'on vous dit que vous n'avez pas réussi, vous devez vous demander si vous vous êtes bien préparé pour l'examen".

"L'échec vous oblige à faire beaucoup. Une partie importante de l'Assemblée a été une leçon et je la garde comme un début et non comme une fin", a-t-il commenté, notant que l'échec a été reçu dans une "saison COVID-19", un "scénario dans lequel de nombreux gouvernements pourraient être suspendus".

En outre, Elizegi a laissé la porte ouverte à une éventuelle prolongation de Raúl García et a assuré que, dans ce sens, il espère donner bientôt "un message de tranquillité aux fans".