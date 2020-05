La Roja félicite Andrés Iniesta pour son anniversaire... en rappelant son but contre les Pays-Bas

Aucun but n'a plus marqué la carrière d'Iniesta que celui marqué au Soccer City de Johannesbourg le 11 juillet 2010. L'anniversaire d'Iniesta est un autre 11, mais de mai, et la Fédération espagnole de football a félicité l'ancien joueur du Barça en se rémémorant ce fameux but.

Iniesta avait pris sa retraitre internationale après le Mondial manqué en Russie, après 131 matches joués avec le maillot ibérique.

LE moment de la carrière d'Iniesta en rouge a aucun doute été ce but en finale du Mondial 2010, mais Andrés a aussi été la pierre angulaire de cette équipe, qui a ensuite enchaîné avec un nouvel Euro en 2012.

_youtube1_