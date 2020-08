Romelu Lukaku est devenu le premier joueur de l'histoire de l'Europa League à inscrire lors de neuf matchs consécutifs au sein de la compétition, même s'il a pris six ans pour le faire.

Et ce n'est pas tout, puisqu'il est aussi le premier joueur de l'histoire de l'Inter Milan à avoir marqué lors de six matchs européens consécutifs (les quatre d'Europa League, et contre le Barça et le Slavia fin 2019 en phase de groupes de Champions League).