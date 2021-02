La spectaculaire camÃ©ra au bord du terrain que la Liga a inaugurÃ©e au Camp Nou

Le football manque à ses fans. Finies les célébrations chaque fois que l'équipe locale marque un but ou les déceptions si cela se passe dans l'autre sens.

La Liga a donc imaginé une petite révolution sous la forme de caméra. Elle a fourni des objectifs au pied du terrain pour vivre à la première personne les émotions des joueurs.

La caméra a été utilisée pour la première fois lors du match entre Barcelone et l'Athletic la dernière journée, et il a été possible de voir comment les joueurs de l'équipe blaugrana ont célébré l'un des buts.