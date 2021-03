Dembélé, plus ambidextre que jamais à Barcelone

L'ambidextérité d'Ousmane Dembélé n'est plus un secret. Tout le monde se souvient d'ailleurs de son fameux passage en zone mixte avec le Stade Rennais, où le joueur tentait d'expliquer pourquoi il tirait à la fois du pied gauche et du pied droit.

En France, on en a même fait une chanson. Le joueur français sait tirer des deux pieds, et le Barça le sait mieux que personne. En tout, Dembélé a inscrit 27 buts en matchs officiels depuis son arrivée à Barcelone en 2017.

Et ce qui impressionne, c'est la repartition de ses 27 buts. Le Français en a inscrit 14 du pied droit, et 13 du pied gauche. Aucun but de la tête, mais une égalité presque parfaite entre son pied droit et son pied gauche.

La dernière équipe à avoir souffert de cette particularité, c'est le Séville FC. Samedi, les Andalous ont encaissé un but du 'Mosquito' sur une frappe du pied gauche. Mercredi, en revanche, Dembélé a ouvert le score face à la même équipe d'une incroyable frappe du pied droit.

Cette saison, Dembélé semble d'ailleurs plus droitier que jamais. L'ailier a inscrit sept buts du droit, contre seulement deux du pied gauche.