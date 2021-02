La stat impressionnante de Cristiano Ronaldo

Toujours décisif et pas près de lever le pied, sauf pour une reprise de volée, Cristiano Ronaldo a encore été décisif samedi soir pour la Juventus Turin en ouvrant le score face à l’AS Roma (2-0). Toujours constant, CR7 affiche un niveau hallucinant comme le démontrent ses stats.

'Opta' dévoile d'ailleurs que depuis son arivée à Turin, l'ancien attaquant du Real Madrid a directement été impliqué dans 84 buts en championnat, avec 68 réalisations et 16 passes décisives.

Une statistique incroyable pour un joueur coutumier du fait désormais. Le Portugais est d'ailleurs le joueur le plus décisif sur cette période en Italie, devant le buteur de la Lazio Rome, Ciro Immobile, qui a réussi à 82 réalisations, et l'avant-centre de l'Atalanta Duvan Zapata, auteur de 66 buts.

À un âge où la plupart des joueurs ralentissent ou ont déjà pris leur retraite, Ronaldo ne montre aucun signe de baisse de forme, puisqu'il a marqué 22 buts en 23 matches pour la Juve cette année.

Sur Instagram, le Portugais a écrit : "36 ans, c'est incroyable ! On a l'impression que tout a commencé hier, mais ce voyage est déjà plein d'aventures et d'histoires à retenir. Mon premier ballon, ma première équipe, mon premier but... Le temps passe vite."

"De Madère à Lisbonne, de Lisbonne à Manchester, de Manchester à Madrid, de Madrid à Turin, mais surtout, du fond du cœur au monde... J'ai donné tout ce que j'ai pu, je n'ai jamais hésité et j'ai toujours essayé de donner le meilleur de moi-même. En retour, vous m'avez donné votre amour et votre admiration, votre présence et votre soutien inconditionnel. Et pour cela, je ne pourrai jamais assez vous remercier. Je n'aurais jamais pu me passer de vous."

"Alors que je fête mon 36e anniversaire et ma 20e année en tant que footballeur professionnel, je suis désolé de ne pas pouvoir vous promettre 20 ans de plus. Mais ce que je peux vous promettre, c'est que tant que je continuerai, vous ne recevrez jamais moins de 100% de ma part !"

"Merci encore pour tout votre soutien et pour vos aimables messages et initiatives au cours de cette journée. Cela signifie beaucoup pour moi et vous avez tous une place spéciale dans mon cœur".