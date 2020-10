La statistique impressionnante de Bruno Fernandes

Longtemps tenus en échec hier par Newcastle, Manchester United a tout de même réussi à largement s'imposer en fin de match (4-1).

Et même s'il a raté un pénalty (57e), Bruno Fernandes est l'un des grands artisans de cette victoire. Le métronome portugais s'est racheté à la 86e minute grâce à une frappe superbe en lucarne, avant d'offrir le 4ème but à Rashford (96e).

Et comme le montre 'OptaJoe', le meneur de jeu est, depuis son arrivée, le joueur le plus décisif des Red Devils. En effet, Bruno Fernandes est impliqué dans 19 buts (11 pions et 8 offrandes), en 18 matches.

19 - Bruno Fernandes has been directly involved in 19 goals in his 18 Premier League appearances for Manchester United (11 goals, 8 assists), scoring in each of his last three games. Redemption. pic.twitter.com/DzrRKaIf3C