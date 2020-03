"La suspension de l'Euro va nous permettre de finir la Liga sans problème"

La Liga ira à son terme sans le moindre problème. C'est le message envoyé par Javier Tebas après l'annonce du report de l'Euro par l'UEFA. "Nous pensons, par expérience, et parce que cela arrive ailleurs, que nous allons terminer les compétitions en cours après le report de l'Euro", affirme Tebas, qui ne pense pas que la pandémie fera suspendre complètement le championnat.

"Le scénario sur lequel nous travaillons est la fin de la compétition avant le 30 juin. Tous les plans exposés ici sont plus problématiques... Notre scénario, c'est que la Liga sera terminée à cette date. La Liga et le reste des compétitions d'ailleurs. Dans tous les pays d'Europe. Dans beaucoup, elles allaient se terminer en mai et toutes se termineront avant le 30 juin", signale le président de la Liga à 'AS'.

Sur la possible fin des contrats des joueurs, au 30 juin prochain, Tebas est serein. "Actuellement, nous n'étudions pas cette possibilité. Il y a beaucoup de championnats et tous ont leurs particularités. Aux cinq grands championnats et à celui de Danemark, si je me souviens bien, il leur restre pas mal de matches donc il faut voir. C'est pour cela que l'on y a pas pensé encore. Si l'on termine le 30 juin, comme nous le souhaitons, il faut voir la dernière date à laquelle on peut commencer toutes les compétitions. Il ne s'agit pas de quand on va commencer mais de quand on peut jouer la dernière journée et à partir de là organiser en revenant en arrière".

Tebas pense reprendre la compétition en mai. "A la mi-mai on pourrait reprendre toutes les compétitions. Toutes. Tout dépendra de l'évolution de la pandémie. Ce sera peut-être avant, mais c'est la date à laquelle on pense pour commencer", a affirmé Tebas a 'Marca', sans savoir savoir si le public pourra ou non venir au stade. "Cela dépendra des autorités de santé de chaque pays".